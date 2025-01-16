محافظ الشرقية يكلف رؤساء المراكز بمتابعة امتحانات الإعدادية

أمر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المرور على محيط المدارس المنعقد بها لجان امتحانات الشهادة الإعدادية دور يناير 2025، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير بيئة صحية ونظيفة للطلاب لتأدية الامتحانات في جو يسوده الهدوء والطمأنينة والراحة.

رفع تراكمات القمامة

ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم، توجه رؤساء مراكز والمدن والأحياء كلا في نطاق عمله لمتابعة حملات النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة والسفوحة من محيط المدارس، وكذلك رفع أي إشغالات تعوق حركة دخول الطلاب إلى لجانهم في أول أيام انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

توفير بيئة صحية للطلاب

أكد محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية لم تدخر جهدًا لتوفير بيئة صحية وآمنة وجو هادئ لأبنائنا الطلاب، متمنيًا لهم النجاح والتفوق والحصول على أعلى الدرجات.

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