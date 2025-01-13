الإثنين 13 يناير 2025
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محافظات

لتحسن مستوى الخدمات، محافظ الشرقية يُشيد بمركز منيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

 أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بمجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة منيا القمح خلال عام 2024 م بمحافظة الشرقية، في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والإنارة لكسب ثقة المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

 

حملات مكثفة لرفع الاشغالات 

 وقامت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة منيا القمح بتكثيف الجهود المبذولة علي كافه المستويات لتحسين جودة الخدمات المؤداه للمواطنين، حيث قامت بشن 250 حملة إشغالات وإصدار 513 رخصة إشغال وتحرير 45 محضرا، ورفع 102 إعلان مخالف وإزالة 420 إعلان وإصدار 1556 رخصة إعلان وتحرير 203 محاضر ضد أصحاب الإعلانات المخالفة. 

 

ازالة التعديات على الاراضى 

 وتم إزالة 58 حالة تعدي بمساحة 21 سهما – 10 قراريط – 1 فدان ، كما تم شن حملات لإزالة التعديات المخالفة على أملاك الدولة باجمالي 58 حالة تعدي بمساحة 9270مترا.

واستقبل مركز تكنولوجي منيا القمح طلبات المواطنين الراغبين في لتصالح عليى مخالفات البناء طبقًا لقانون التصالح الجديد برقم 187 لسنة 2023 بإجمالى 6065 طلب تصالح.

 

استقبال 2035 شكوى من بوابة الدولة 

 وأيضا تقديم 10837 طلب شهادة بيان وتم استخراج 5 نموذج رقم 7 تقسيط وعدد 1959نموذج رقم 7 مؤقت وتم إستخراج عدد 1447 نموذج 8، وتم استخراج عدد 411 نموذج 8 معدل وقامت رئاسة المركز باستقبال 2035 شكوى من المواطنين، وتم الرد على 2005 شكوى باقى 30 شكوى بنسبة إنجار 98%. 

 

حملات نظافة 

وقامت رئاسة المركز بشن حملات نظافة لرفع مخلفات القمامة ونقلها إلى المقلب العمومى بإجمالي (22124.302) طن.

وفيما يتعلق بالمشروعات التنموية والخدمية المقامة بمركز ومدينة منيا القمح الجارية والتي تم الإنتهاء منها 8مدارس بنسب مختلفة منها 3 مدارس بنسبة 100%.

 

 تنفيذ مجموعة كبارى 

وفي قطاع الري والصرف.تم تنفيذ تسع  كبارى ومحطة معالجة الصرف الصحى بالتلين بنسبة تنفيذ 40٪ ومحطة معالجة الصرف الصحى بسنهوا بنسبة تنفيذ 80% مسلحات و40% ميكانيكا وقطاع الطرق تم الانتهاء من 2 من الطرق وجارى رصف ثلاث طرق انتى تنفيذ 80% منها  

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تركيب بلاط الانترلوك

وحول مشروعات الخطة الإستثمارية جارى تنفيذ أعمال تركيب بلاط الانترلوك بمساحة 32.000م ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي بنسبة تنفيذ 100٪ وجارى تنفيذ أعمال الرصف بمساحة 85.000م ضمن الخطة الإستثمارية بنسبة تنفيذ 85٪

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القطاعات الخدمية المقدمة المقدمة للمواطنين تحسين مستوى الحدمه المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية مدينة منيا القمح حملات النظافة

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