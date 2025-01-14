محافظ الشرقية يُشيد بجهود مركز ومدينة بلبيس خلال عام 2024

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بمجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية خلال عام 2024م في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في كافة القطاعات الخدمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والإنارة لكسب ثقة المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

وقامت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة بلبيس خلال عام 2024 بتكثيف الجهود المبذولة على كافة المستويات لتحسين جودة الخدمات المؤداة للمواطنين، وقد تم شن حملات حملات مكثفة لإزالة الإشغالات بواقع (1427) حملة بنطاق رئاسة المركز وتم تحرير(1914) محضر إشغالات ، وإزالة تاندات صاج وأكشاك مخالفة غير مرخصة بعدد (964).

حملات لرفع الإعلانات

وقد تم شن حملات لرفع الإعلانات المخالفة حيث تم شن 41 حملة لإزالة الإعلانات، كما تم ترخيص عدد (3455) رخصة للإعلانات وتحرير (91) محضر وإزالة عدد (420) إعلان غير مرخص خلال العام.

منظومة الشكاوى الحكومية

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالرد على شكاوى المواطنين الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بإجمالي ( 1537) شكوى وتم الرد على (1488) بنسبة انجاز 96.81% وجاري إنهاء باقي الشكاوى لتصل إلى نسبة 100 %.

112644 متر أملاك دولة

وتم تنفيذ عدد ( 54 ) حالة مبانى علي مساحة ( 112644) متر مربع املاك دوله وعدد (5) حالة بمساحة (230)ت تبع رى شرق و(13) حالة بمساحة (514) تتبع صرف بلبيس وعدد (9) حالات بمساحة (714) تتبع رى غرب.

تنفيذ الإزالات ببلبيس

كما تم تنفيذ عدد(6) حالة مباني أملاك دولة على مساحة (30825) متر مربع و(حالات بمساحة (754) تتبع رى شرق و(7)حالات بمساحة (348) تتبع صرف ابو حماد و(3)حالات بمساحة (215) تتبع طرق بلبيس وحالة (1) بمساحة (410) تتبع الاصلاح الزراعى و(47) حالة بمساحة (6128) تتبع حماية الأراضي وعدد (6) بمساحة (1255,5) تتبع ري غرب.

معاملات المركز التكنولوجى

هذا وبلغ إجمالي معاملات المركز التكنولوجي برئاسة مركز ومدينة بلبيس (36660)، واستلام طلبات علي قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 بإجمالي عدد [16263طلب تصالح ] وتم تقديم علي عدد 6208 طلبات شهادة بيانات.

استخراج 1178 نموذج رقم 7

وتم استخراج عدد 1178 نموذج رقم ( 7 تقسيط ) وعدد 1617 نموذج رقم ( 7 مؤقت ) وتم استخراج عدد (نموذج 8 ) وتم استخراج عدد ( 963 نموذج 8 معدل ) و(100قانون جديد و(139) استكمال.

رفع حوالي 247 طن قمامة

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بتكثيف العمل على ثلاث ورديات " " وتم رفع حوالى 247 طن قمامة ومخلفات صلبة يوميًا بإجمالي (622440 طنا) على مدار العام .

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