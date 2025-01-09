محافظ الشرقية يلتقي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية التواصل بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

دفع عجلة الإنتاج والعمل

يأتي ذلك لدفع عجلة العمل للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لاستعراض وحل مشاكل المواطنين في دوائرهم المختلفة وكذا الوقوف على مستوى الخدمات المؤداة لهم في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات

استمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة، موجهًا الجهات التنفيذية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها فورًا لهم، قائلًا جميعنا شركاء في العمل ونسعى جاهدين لـتلبية إحتياجات المواطن وتحقيق طموحاته.

النهوض بمستوى الخدمات المؤداة

ثمن النواب مجهودات محافظ الشرقية والجهاز التنفيذي للنهوض بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، مؤكدين استمرار التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

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