محافظ الشرقية: يوم أسبوعي ثابت لكل مركز ومدينة للاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين

شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتخصيص يوم من كل أسبوع بكل مركز ومدينة وحي بـمحافظة الشرقية؛ لفتح قنوات تواصل مباشرة بين مع المواطنين للاستماع إليهم وتلبية احتياجتهم.

توجيهات الرئيس السيسي

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء وتفعيل المسئولية المجتمعية لتنفيذيي الشرقية.

الاستماع لمشاكل المواطنين بالمراكز

وعلى الفور قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتخصيص يوم ثابت من كل أسبوع للقاء المواطنين للتعرف على طلباتهم والاستماع لمشاكلهم وتوفير الحلول المناسبة لها.

يوم للقاء المةواطنين بكل مركز- فيتو

الإعلان بالصفحات والديوان العام

وتم الإعلان على الصفحات الرسمية للمراكز والمدن وأيضا الإعلان داخل ديوان المراكز والمدن والأحياء عن الأيام المحددة للقاء المواطنين.

تقديم الحلول الفورية للمواطنين

أكد محافظ الشرقية أنه سيتابع بنفسه نتائج تلك اللقاءات ومدى سعة صدر رؤساء المراكز وتقديم الحلول الفورية للمواطنين لتقييم الأداء ودفع عجلة العمل وتحسين مستوى الخدمات المؤداة إليهم.

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