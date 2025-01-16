الخميس 16 يناير 2025
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حوادث

إحباط تهريب 10 أطنان دقيق و36 أسطوانة غاز في البدرشين وبولاق

إحباط تهريب دقيق
إحباط تهريب دقيق مدعم في الجيزة، فيتو

تمكنت مباحث التموين بمديرية تموين الجيزة من إحباط تهريب 10 أطنان دقيق بلدي مدعم، في سيارات جامبو بالطريق الترابي بدائرة مركز البدرشين والفحص تبين أنها، كمية مخصصة للمخابز البلدية وتم الاستيلاء عليها وبيعها في السوق السوداء. 

تم تحرير محضر جنحة ضد المخالفين بقسم شرطة البدرشين، وتم مصادرة الكمية لحين صدور قرار النيابة.

 

كما تم ضبط  مخزن لأسطوانات الغاز يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، حيث كان المخزن يقوم بتجميع 36 أسطوانة غاز تجارية بهدف بيعها في السوق السوداء، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور

يأتي ذلك استمرار للحملات التموينية المكبرة لمنع أي ممارسات احتكارية أو غش تجاري.

 

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بقسم شرطة البدرشين النيابة قسم شرطة بولاق الدكرور

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