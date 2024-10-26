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الجيزة تشارك في إطلاق برنامج وطني لحماية الحيوانات الأليفة بالمناطق الأثرية (صور)

برنامج حماية الحيوانات
برنامج حماية الحيوانات الاليفة

شهدت منطقة الأهرامات اليوم السبت إطلاق فعاليات البرنامج الوطني لحماية الخيول والإبل والحيوانات الأليفة بالمناطق الأثرية، وذلك بحضور كوكبة من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة.

وأكد الدكتور علاء عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، على أهمية هذا البرنامج في الحفاظ على صحة الحيوانات الأليفة في المناطق الأثرية، مشيرًا إلى أن المديرية بذلت جهودًا كبيرة للتعاون مع الجهات المعنية لإنجاح هذا الحدث.

وأضاف عبد العال أن مديرية الطب البيطري بالجيزة اضطلعت بدور محوري في تنظيم هذه الفعالية، حيث قامت بالتنسيق والإعداد اللازمين لإنجاح هذا الحدث الهام، وقد شارك فريق من أطباء المديرية إلى جانب أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث التناسليات بالهرم، وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.

وقد ألقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق، ووزير السياحة والآثار شريف فتحي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وعدد من الشخصيات العامة كلمات أكدوا فيها على أهمية هذا البرنامج في الحفاظ على التراث المصري وحماية البيئة.

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الهيئة العامة للخدمات البيطرية الحيوانات الأليفة المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة المهندس مصطفى الصياد صحة الحيوان علاء عبد العال منظمات المجتمع المدني منطقة الأهرامات مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة

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