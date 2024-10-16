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أخبار مصر

تموين الجيزة تضبط أسطوانات بوتاجاز لبيعها بأسعار أعلى من السعر الرسمي

ضبط أسطوانات بوتاجاز
ضبط أسطوانات بوتاجاز

نفذت إدارة تموين المنيرة الشرقية والغربية بمحافظة الجيزة حملة مكبرة أسفرت عن نتائج إيجابية ملحوظة، وذلك في إطار توجيهات محافظ الجيزة ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة بتشديد الرقابة على الأسواق.

حملة صباحية مفاجئة على المحال التجارية

وأشرفت صفية حسني، مدير إدارة تموين المنيرة، بالاشتراك مع محمد بكر، على حملة رقابية شملت العديد من المنشآت والمحال التجارية، وهدفت هذه الحملة إلى التأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية، وجودة السلع، وعدم تداول السلع المهربة.

ضبط مخالفات متنوعة

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، من بينها مصادرة جوال دقيق بلدي ونخالة مخصصة للمخابز البلدية من أحد المطاحن، وذلك لوجود شبهات حول عدم الالتزام بنسب الاستخراج المحددة.
 

كما تم مصادرة أسطوانتي بوتاجاز، وذلك لبيعهما بأسعار أعلى من السعر الرسمي، كما تم ضبط كمية كبيرة من السجائر المهربة مجهولة المصدر.
 

ضبط مخالفات في المخابز بالمنيرة

وتم أيضا تحرير عدد من التقارير لمخابز بلدية بسبب نقص الوزن أو عدم مطابقة المواصفات، وتحرير محاضر جنح ضد عدد من المحال التجارية لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة.

وأكدت إدارة تموين المنيرة على استمرارها في تنفيذ مثل هذه الحملات المكثفة لضبط المخالفين وحماية حقوق المستهلكين، كما دعت المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات.

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