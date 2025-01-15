الأربعاء 15 يناير 2025
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حوادث

مقتل مسجلين خطر في مداهمة أمنية بعزبة المفتي بإمبابة

مصرع مسجلين خطر في
مصرع مسجلين خطر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بإمبابة،فيتو

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من مداهمة وكر إجرامي ومقتل عنصرين إجراميين بعد تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة أثناء المداهمة، بمنطقة عزبة المفتي بدائرة قسم إمبابة.

 

البداية عندما وردت معلومات لضباط المباحث الجنائية باتخاذ مسجلين خطرًا منطقة إمبابة وكرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي ظنًا أنهما في مأمن بعيد عن ملاحقة الشرطة.

وتمكنت قوات الشرطة السرية  من رصد نشاط البؤرة الإجرامية وأعدت تقريرًا مفصلًا عن عددهم وتسليحهم ليوجه اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة بمداهمة الوكر.

وفور الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تحركت مأمورية من ضباط قطاع الشمال بالتنسيق مع الأمن العام ولدى اقتراب القوات من الوكر بشارع المطار، بادر العناصر الإجرامية بإطلاق النار صوبهم لمدة دقائق قبل أن يحكم رجال المباحث قبضتهم على المشهد، مما أسفر عن مصرع متهمين اثنين بجوارهما سلاحين ناريين وكمية من الذخيرة.
 

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الأجهزة الأمنية قوات الشرطة بدائرة قسم امبابة المباحث الجنائية

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