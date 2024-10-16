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ضبط مخزن مخلل بدون ترخيص ومصادرة كميات كبيرة مجهولة المصدر بإمبابة (صور)

ضبط مصنع المخلل،
ضبط مصنع المخلل، فيتو

نفذت إدارة تموين إمبابة حملة مكبرة أسفرت عن نتائج إيجابية ملحوظة، وذلك في إطار توجيهات محافظ الجيزة ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة بتشديد الرقابة على الأسواق.

 

ضبط مخزن مخلل يعمل بدون ترخيص

وأشرفت منى زيدان، مدير إدارة تموين إمبابة، على حملة رقابية استهدفت المنشآت المخالفة، وقد أسفرت الحملة عن تحقيق إنجاز كبير بضبط مخزن مخلل يعمل بدون ترخيص.

مصادرة كميات كبيرة من المخللات

وتمكنت الحملة من مصادرة كميات كبيرة من المخللات والزيتون ورقائق العنب المخزنة بشكل غير قانوني، حيث تم ضبط:

79 كرتونة زيت زيتون بإجمالي حوالي 212 لترًا.
46 كرتونة تحتوي على 12 برطمانًا لكل كرتونة من المخللات بوزن كيلو جرام واحد، بإجمالي حوالي 580 كيلوجرامًا.
4 كرتون ورق عنب مجفف تحتوي على 12 برطمانًا لكل كرتونة بوزن كيلو جرام واحد، بإجمالي 480 كيلوجرامًا.
67 كرتونة مخلل تحتوي على 12 برطمانًا لكل كرتونة بوزن 750 جرام، بإجمالي حوالي 600 كيلوجرام.
50 جردل مخلل بوزن 10 كيلوجرامات لكل جردل، بإجمالي حوالي 500 كيلوجرام.
 

وتم تحرير محضر جنح ضد صاحب المخزن لعدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط، وعدم وجود فواتير، وغش تجاري لاستغلال علامة تجارية، وتم التحفظ على جميع الكميات المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة.

أكدت إدارة تموين أمبابة على استمرارها في تنفيذ مثل هذه الحملات المكثفة لضبط المخالفين وحماية حقوق المستهلكين. كما دعت المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات.

 

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