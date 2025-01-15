الأربعاء 15 يناير 2025
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم، انقضاء دعوى اتهام مجدي راسخ بالاستيلاء على مليار جنيه.. شاب يقتل عمه في بني سويف.. تأييد إعدام المتهم بقتل 3 مصريين في قطر

مجدي راسخ
مجدي راسخ

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

 

انقضاء دعوى اتهام مجدي راسخ بالاستيلاء على مليار جنيه للتصالح

قضت محكمة جنايات القاهرة، بانقضاء الدعوي الجنائية ضد مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، وحسام رضا جنينة، لاتهامهما بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز بعد التصالح مع الشركة.

 

اللقطات الأولى لحريق عيادة في محطة الطوابق بفيصل (فيديو)

حصلت “فيتو” على صور وفيديو يرصد اللحظات الأولى للحريق الذي اندلع داخل عيادة بمحطة الطوابق بفيصل.

 

اللقطات الأولى لحادث تصادم 20 سيارة بالطريق الأوسطى ومصرع وإصابة 10 أشخاص (فيديو)

حصلت “فيتو” على مقطع فيديو لحادث تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل وما يقرب من 20 سيارة أخرى، أعلى الطريق الأوسطي بحلوان ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

 

شاب يقتل عمه في بني سويف بسبب خلاف على تشغيل ماتور مياه

 أقدم شاب يبلغ من العمر 16 عامًا على إنهاء حياة عمه طعنًا بسكين  بقرية منيل غيضان التابعة لمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف  وذلك  إثر مشادة كلامية بينهما.

 

جنايات الفيوم تحيل أوراق قاتل نجلته للمفتي
قررت محكمة جنايات الفيوم، في جاستها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، إحالة أوراق  المتهم  دبقتل ابنته " ح. ح " 15 سنة،  لشكه في سلوكها، الي فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه.


تأجيل استئناف المتهمين في رشوة مياه أسوان

قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية رشوة مياه أسوان على الأحكام الصادرة ضدهم الي جلسة 15 أبريل المقبل. 


شخص ينهي حياة زوجته في المنيا بسبب خلافات أسرية

أقدم شخص على إنهاء حياة زوجته طعنا باستخدام آلة حادة في إحدي قري مركز المنيا، وتم نقل الجثمان إلي المستشفي، وتحرير محضر بالواقعة.

 

تأجيل ثاني جلسات محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي

أجلت محكمة جنح الجيزة اليوم الأربعاء، ثاني جلسات محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي، بتهمة الابتزاز والتشهير والسب والقذف، لجلسة 22 يناير الجارى.


تأييد إعدام طبيب روض الفرج المتهم بهتك عرض 93 سيدة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة، برفض استئناف طبيب روض الفرج، المتهم بهتك عرض 93 سيدة وقضت بتأييد حكم إعدامه.


تأجيل معارضة علي غزال على 26 حكما غيابيا

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، تأجيل معارضة لاعب منتخب مصر السابق علي غزال على الأحكام الغيابية الصادرة ضده في قضايا تتعلق بالنصب وإصدار شيكات دون رصيد الي جلسة 29 يناير الجاري للحكم.


تأييد إعدام المتهم بقتل 3 مصريين في قطر

قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة برفض استئناف المتهم بقتل 3 مصريين في قطر على حكم إعدامه وقضت بتأييد حكم أول درجة. 


بعد انتهاء مدة حبسه، إطلاق سراح كروان مشاكل من قسم شرطة حدائق القبة

قررت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إطلاق سراح البلوجر الشهير كروان مشاكل بعد انتهاء مدة حبسه بقضية السلاح الأبيض،  من قسم شرطة حدائق القبة بعد التأكد من عدم وجود أحكام قضائية أخرى ضده.


 


 

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