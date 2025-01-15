اللقطات الأولى لحريق عيادة في محطة الطوابق بفيصل (فيديو)

حصلت “فيتو” على صور وفيديو يرصد اللحظات الأولى للحريق الذي اندلع داخل عيادة بمحطة الطوابق بفيصل.

حريق عيادة بفيصل

وكانت الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا من شرطة النجدة بالجيزة تفيد بنشوب داخل عيادة بمحطة الطوابق بفيصل، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماد النيران.

حريق شقة بفيصل

حريق شقة بفيصل

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران، وتمت عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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