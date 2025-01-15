تأجيل استئناف المتهمين في رشوة مياه أسوان

قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية رشوة مياه أسوان على الأحكام الصادرة ضدهم الي جلسة 15 أبريل المقبل.

وعاقبت محكمة أول درجة المتهم الأول رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 5 ملايين جنيه وعزله من الوظيفة في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ “رشوة مياه أسوان الكبرى”.

كما عاقبت المتهم الثاني موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بالسجن المشدد 5 سنوات والعزل من الوظيفة ومعاقبة المتهم الرابع مهندس مدني ومالك شركة (سكاي) للمقاولات بالسجن 15 سنة غيابيا وغرامة 5 ملايين جنيه.

كما أمرت المحكمة بإعفاء من العقوبة المتهم الثالث والخامس والسادسة وهم كل من "حاتم م" محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان"علاء الدين م"، مالك المكتب الدولي للتوريدات، و"رندا ج" نائب مدير الشركة الدولية للصناعات.

6 متهمين في القضية

القضية متهم فيها "يحيى ع." 58 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، و"محمد س" 48 سنة، موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، و"عمرو م" 38 سنة، محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، و"حاتم م" 32 سنة، مهندس مدني ومالك شركة (سكاي) للمقاولات، و"علاء الدين م" 46 سنة، مالك المكتب الدولي للتوريدات، و"رندا ج" 40 سنة، نائب مدير الشركة الدولية للصناعات.

سيارة وعلاقة محرمة

وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول حصل على رشاوى بلغت 8 ملايين و50 ألف جنيه، وسيارة فارهة من طراز "أودي"، وتسلم مبالغ الرشوة في 3 أماكن هي أمام دار القضاء العالي، وفي أحد البنوك الشهيرة، وأمام كافيه شهير في مصر الجديدة.

وكشفت التحقيقات عن وجود علاقة محرمة بين المتهم الأول والمتهمة السادسة في القضية، التي قال عنها المتهم في التحقيقات إنه تزوجها عرفيًّا، ورصدت التحريات وجود 3 لقاءات تمت بينهم داخل غرفة في فندق بأسوان ولقاء آخر في القاهرة

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