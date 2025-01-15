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حوادث

اليوم، جلسة معارضة علي غزال على 26 حكما غيابيا بتهمة النصب وشيكات بدون رصيد

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، جلسة معارضة لاعب منتخب مصر السابق علي غزال على الأحكام الغيابية الصادرة ضده في قضايا تتعلق بالنصب وإصدار شيكات دون رصيد.


وكانت ألقت الشرطة في وقت سابق،القبض على اللاعب السابق بعد صدور عدة أحكام قضائية غيابية ضده، وتم ترحيله إلى المحكمة. تشير التقارير إلى تورطه في قضايا نصب تتعلق بصفقة هواتف محمولة مستوردة من أوروبا، حيث قام بتحرير شيكات دون رصيد والاستيلاء على أموال المجني عليهم.

كشفت التحقيقات أن علي غزال تهرب من تنفيذ 26 حكمًا قضائيًّا، شملت قضايا تبديد وإيصالات أمانة. وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغات من لاعبين وأفراد آخرين، تفيد بأن اللاعب كان يستثمر أموالهم في شركة للاستيراد والتصدير مقابل أرباح لم يتم تسديدها لاحقًا.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة. 

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