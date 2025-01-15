شخص ينهي حياة زوجته في المنيا بسبب خلافات أسرية

أقدم شخص على إنهاء حياة زوجته طعنا باستخدام آلة حادة في إحدي قري مركز المنيا، وتم نقل الجثمان إلي المستشفي، وتحرير محضر بالواقعة.

شخص ينهي حياة زوجتة بسبب خلافات أسرية بالمنيا



تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن قيام شخص بإنهاء حياة زوجته طعنا بآلة حادة "سكين" في إحدي قري مركز المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين قيام "ع.ح" 35 عاما بانهاء حياة زوجتة "س.ش" 35 عام ربة منزل بسبب خلافات أسرية بينهم.

تم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة، التي قامت بمناظرة الجثمان، وقررت نقلها إلي ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى صدر المنيا، لعرضها على الطب الشرعي، لإعداد تقرير الصفة التشريحية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، والاداة المستخدمة سلاح ابيض "سكين".

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