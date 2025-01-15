مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الغربي بالفيوم

لقيت أم وطفلتها في الفيوم مصرعهما وأصيب 5 آخرين في حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وتروسيكل، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل الحادث وبلاغ لغرفة عمليات النجدة

كانت غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود جثتين ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع أم وطفلتها وإصابة 5 آخرين، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

قرار النيابة العامة حول الحادث

وتحرر محضر بالحادث وتم العرض على النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثتين، بعد مناظرة الطب الشرعي لتحديد ساعة وتاريخ وسبب الوفاة..

كما انتدب مهندس فني لتحديد مسئولية قائدي المركبتين، وإعداد تقرير بحالة المركبتين، ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بكل مركبة، وتولي التحقيق.

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