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محافظات

جنايات الفيوم تؤيد إعدام عامل قتل ابنته لشكه في سلوكها

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو

قضت محكمة جنايات الفيوم، بتأييد حكم الإعدام علي عامل خدمات معاونة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، متهم بقتل ابنته لشكه في سلوكها،  بقرية منشاة عبدالله.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما بإعدام " م. س.م " 54 عاما، في الأول من سبتمبر من العام الماضي، واستأنف المتهم الحكم، وصدر في جلسة اليوم الأربعاء القرار السابق.

تفاصيل القضية

كان  مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطار من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، يفيد بعثور أهالي قرية منشأة عبدالله على جثة  “نورا” مقتولة وملقاة بجوار منزل والدها بمنطقة الأربعين، وتم تشكيل فريق بحث قاده العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم، والمقدم محمد هاشم مفتاح رئيس قسم  التحريات بمديرية أمن الفيوم، والرائد أحمد فريتم رئيس مباحث مركز الفيوم، بإشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، وكشفت التحريات أن دوافع قتل المجني عليها بقرية منشأة عبد الله يرجع لسوء سلوكها، ومعايرة الجيران لأسرتها وعدم قدرتهم على تقويمها، وخلافاتها المستمرة مع أسرتها، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام.

 

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وأخطرت نيابة مركز  الفيوم، وقرر وكيل النيابة  انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائى،  وباشر التحقيقات، وبعد تداول القضية في عدة جلسات قضت المحكمة بالقرار السابق.

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