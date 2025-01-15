بعد قليل، الحكم على طبيب روض الفرج المتهم بممارسة الرذيلة مع 93 سيدة

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة، بعد قليل، الحكم على طبيب روض الفرج، المتهم بهتك عرض 93 سيدة بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وكانت سيدة حررت محضرًا بقسم شرطة روض الفرج، تتهم فيه طبيب نساء في شبرا بمساومتها على ممارسة الرذيلة معه، مقابل إجراء عملية إجهاض لها.

الطبيب المتهم اعتاد إجهاض السيدات الراغبات فى التخلص من الحمل

وتم تشكيل فريق بحث من رجال الشرطة لكشف ملابسات البلاغ، وتوصل إلى أن الطبيب المتهم يمارس أنشطة غير مصرح بها، تتمثل فى إجهاض السيدات الراغبات في التخلص من الحمل مقابل مبالغ مالية كبيرة، وأنه في كثير من الأحيان، يعرض على السيدات ممارسة الرذيلة معهن قبل إجراء عملية الإجهاض.

وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على الطبيب المتهم، وبمواجهته حاول الإنكار فى البداية، ولكن بمواجهته بالبلاغ المقدم ضده والمعلومات التى توصلت إليها تحريات المباحث، انهار واعترف بأنه كان يساوم بعض السيدات اللاتي يحملن سفاحًا على ممارسة الرذيلة معه مقابل الإجهاض، وأنه ارتكب هذه الجريمة عدة مرات مع سيدات مختلفات.

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