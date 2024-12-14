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حوادث

الحبس 4 أشهر لـ كروان مشاكل بتهمة سب مذيعة شهيرة

كروان مشاكل
كروان مشاكل

 قضت محكمة جنح حدائق القبة بحبس التيك توكر كروان مشاكل 4 أشهر بتهمة سب إعلامية شهيرة. 


القبض على كروان مشاكل

 وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على التيك توكر كروان مشاكل بحدائق القبة، في اتهامه بسب وقذف مذيعة شهيرة.  

وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من مذيعة شهيرة وجهت اتهاما للتيك توكر  كروان مشاكل بالسب والقذف.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل إقامة  كروان مشاكل، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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