الأربعاء 15 يناير 2025
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حوادث

تأجيل معارضة علي غزال على 26 حكما غيابيا

علي غزال
علي غزال

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، تأجيل معارضة لاعب منتخب مصر السابق علي غزال على الأحكام الغيابية الصادرة ضده في قضايا تتعلق بالنصب وإصدار شيكات دون رصيد الي جلسة 29 يناير الجاري للحكم.

وكانت الشرطة ألقت في وقت سابق، القبض على اللاعب  بعد صدور عدة أحكام قضائية غيابية ضده، وتم ترحيله إلى المحكمة.

كشفت التحقيقات أن علي غزال تهرب من تنفيذ 26 حكمًا قضائيًّا، شملت قضايا تبديد وإيصالات أمانة. وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغات من لاعبين وأفراد آخرين، تفيد بأن اللاعب كان يستثمر أموالهم في شركة للاستيراد والتصدير مقابل أرباح لم يتم تسديدها لاحقًا.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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محكمة جنح القاهرة الجديدة لاعب منتخب مصر السابق على غزال علي غزال

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