الأربعاء 15 يناير 2025
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حوادث

شاب يقتل عمه في بني سويف بسبب خلاف على تشغيل ماتور مياه

مديرية امن بني سويف،
مديرية امن بني سويف، فيتو

 أقدم شاب يبلغ من العمر 16 عامًا على إنهاء حياة عمه طعنًا بسكين  بقرية منيل غيضان التابعة لمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف  وذلك  إثر مشادة كلامية بينهما.

شاب يقتل عمه طعنًا بالسكين في بني سويف

وتلقى اللواء مدير أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع الجريمة  و أوضحت المعلومات الأولية أن مشادة كلامية اندلعت بين الشاب "يوسف ف." 16 عاما، وعمه "أحمد أ." 23 عاما، بسبب خلاف على تشغيل ماتور مياه الشرب، تطورت إلى اشتباك قام خلالها الجاني بطعن عمه، ما أدى إلى وفاته في الحال.

على الفور، هرعت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى مكان الحادث، وتم نقل جثة الضحية إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لإجراء الفحص الطبي الشرعي وتحديد أسباب الوفاة،  والقت  قوات الشرطة القبض على الجاني، وتم اقتياده إلى مركز شرطة إهناسيا للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بسبب خلاف على تشغيل ماتور مياه

ووفقًا لشهود عيان من أهالي القرية، فإن الخلاف كان بسيطًا في بدايته قبل أن يتصاعد بشكل مفاجئ، ما أدى إلى وقوع الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، ويجري استجواب المتهم لمعرفة كافة ملابسات الحادث، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

 

 

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