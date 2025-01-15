بعد انتهاء مدة حبسه، إطلاق سراح كروان مشاكل من قسم شرطة حدائق القبة

قررت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إطلاق سراح البلوجر الشهير كروان مشاكل بعد انتهاء مدة حبسه بقضية السلاح الأبيض، من قسم شرطة حدائق القبة بعد التأكد من عدم وجود أحكام قضائية أخرى ضده.

كانت قضت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة، بتأييد حبس التيك توكر كروان مشاكل لمدة 3 أشهر، بقضية تهديد محامي بالخطف.

القبض على كروان مشاكل

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على التيك توكر كروان مشاكل بحدائق القبة، في اتهامه بسب وقذف مذيعة شهيرة.

وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من مذيعة شهيرة وجهت اتهاما للتيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.



وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل إقامة كروان مشاكل، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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