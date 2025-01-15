الأربعاء 15 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، نظر استئناف المتهمين في قضية رشوة مياه أسوان الكبرى

محكمة شمال القاهرة،
محكمة شمال القاهرة، فيتو

تنظر محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية رشوة مياه أسوان على الأحكام الصادرة ضدهم.

وعاقبت محكمة أول درجة المتهم الأول رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 5 ملايين جنيه وعزله من الوظيفة في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ “رشوة مياه أسوان الكبرى”.

كما عاقبت المتهم الثاني موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بالسجن المشدد 5 سنوات والعزل من الوظيفة ومعاقبة المتهم الرابع مهندس مدني ومالك شركة (سكاي) للمقاولات بالسجن 15 سنة غيابيا وغرامة 5 ملايين جنيه.

 

كما أمرت المحكمة بإعفاء من العقوبة المتهم الثالث والخامس والسادسة وهم كل من "حاتم م" محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان"علاء الدين م"، مالك المكتب الدولي للتوريدات، و"رندا ج" نائب مدير الشركة الدولية للصناعات.

 

6 متهمين في القضية

القضية متهم فيها "يحيى ع." 58 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، و"محمد س" 48 سنة، موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، و"عمرو م" 38 سنة، محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، و"حاتم م" 32 سنة، مهندس مدني ومالك شركة (سكاي) للمقاولات، و"علاء الدين م" 46 سنة، مالك المكتب الدولي للتوريدات، و"رندا ج" 40 سنة، نائب مدير الشركة الدولية للصناعات.

 

سيارة وعلاقة محرمة

وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول حصل على رشاوى بلغت 8 ملايين و50 ألف جنيه، وسيارة فارهة من طراز "أودي"، وتسلم مبالغ الرشوة في 3 أماكن هي أمام دار القضاء العالي، وفي أحد البنوك الشهيرة، وأمام كافيه شهير في مصر الجديدة.


وكشفت التحقيقات عن وجود علاقة محرمة بين المتهم الأول والمتهمة السادسة في القضية، التي قال عنها المتهم في التحقيقات إنه تزوجها عرفيًّا، ورصدت التحريات وجود 3 لقاءات تمت بينهم داخل غرفة في فندق بأسوان ولقاء آخر في القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة مستانف جنايات القاهرة رشوة مياه أسوان مياه أسوان

مواد متعلقة

غدا نظر استئناف المتهمين في قضية رشوة مياه أسوان الكبرى

دفاع المتهمين في رشوة التموين يدفع ببطلان التحريات

"الجنايات" تواصل جلسات قضية رشوة التموين.. عضو الخبراء: المتهمون تلاعبوا في أسعار السكر والزيت.. والتحقيقات: الجناة تربحوا ملايين الجنيهات
ads

الأكثر قراءة

اللي حصل لي مفيش أي ست تقدر تعديه، انهيار راندا البحيري في البكاء بسبب طليقها (فيديو)

يحدث للمرة الأولى بتاريخ كوريا الجنوبية، الشرطة تعتقل الرئيس يون

زلزال جديد بقوة 4.3 درجة يضرب إثيوبيا

"سانتا آنا" تعمق جراح لوس أنجلوس، عاصفة قوية تقطع الكهرباء عن الآلاف وتهدد بتجدد الحرائق

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم: أمطار رعدية وشبورة ضبابية تربك المحافظات

فترة زواجها شهر، راندا البحيري تكشف عن سر غير متوقع يتعلق بحياتها الشخصية

حذفت الصور فكثر الحديث، رسالة جديدة من مها الصغير بعد أنباء انفصالها عن السقا

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع جديد لـ الكاكا واليوسفي وانخفاض الكانتلوب

منوعات

المزيد

"سانتا آنا" تعمق جراح لوس أنجلوس، عاصفة قوية تقطع الكهرباء عن الآلاف وتهدد بتجدد الحرائق

بينهم 26 أجنبيا، وفاة 11 شخصا وإصابة 38 آخرين تناولوا كحولا مغشوشا في تركيا

على المنصة وبجوار الإدارة الجديدة، حفل تنصيب ترامب يجمع أغنى 3 رجال بالعالم

وفاة 11 شخصا في تركيا بينهم أجانب بسبب تسمم كحولي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 14 يناير

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 14-1-2025

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 14 يناير2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

علاقات غرامية وقضية شهيرة.. هل انتهت علاقة كريم بنزيما وصديقته جوردان أوزونا؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 15 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 15 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية