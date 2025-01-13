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خارج الحدود

الأحياء منهم والأموات، شبكة أمريكية تكشف عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة

الأسرى الإسرائيليين،
الأسرى الإسرائيليين، فيتو

أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، مساء اليوم، إنه يوجد في غزة 94 أسيرًا، 34 منهم تأكد موتهم.

 

94 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة

وقال المصادر العبرية لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إنه يوجد في غزة 94 أسيرًا، 34 منهم تأكد موتهم، وجاء ذلك تزامنًا مع زيادة منسوب الحديث عن توقيع اتفاق تبادل وشيك.

 

بيان وفد حماس بعد لقاء أمير قطر 

على صعيد مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة، قالت حركة حماس، أن وفد من قيادة الحركة التقى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد، وتم بحث تفاصيل جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأشاد وفد الحركة، بجهود دولة قطر منذ بداية الحرب وتم استعراض التقدم في الأيام الأخيرة في الدوحة.

وتابعت حماس، أكدنا أننا نتعامل مع الجهود والتطورات الجارية في الدوحة للتوصل لـ وقف إطلاق النار في غزة بشكل إيجابي.

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94 أسيرا أمير دولة قطر وقف إطلاق النار فى غزة الدوحة الشيخ تميم بن حمد

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