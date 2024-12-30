أسير إسرائيلي سابق بغزة يفند ادعاءات لوزارة صحة الاحتلال

علق أسير إسرائيلي سابق في غزة يدعى لويس هير، على تقرير لوزارة الصحة الإسرائيلية تحدث عن تعرض الأسرى الإسرائيليين في القطاع لعنف جسدي.

أسير إسرائيلي يكذب ادعاءات حكومة نتنياهو

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الاثنين عن لويس هير قوله: لم يحدث أي تواصل جسدي مع الخاطفين.

وأضاف الأسير الإسرائيلي:" الخاطفون تعاملوا معنا بطريقة طبيعية نسبيا والشتاء كان فظيعا وأتصور أنه أسوأ في الأنفاق".

وفي السياق ذاته أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أنه لا يوجد أي تقدم في مباحثات صفقة تبادل المحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل.

مكتب نتنياهو ينفي الاقتراب من صفقة مصغرة مع حماس

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مصادر قولها: نتوقع التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى قبل تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه.

وأضافت وسائل الإعلام العبرية: "نعمل على بلورة صفقة تبادل مصغرة قبيل تسلم ترامب مهام منصبه"، مشيرة إلى أن الصفقة المصغرة لا تشمل إنهاء الحرب على غزة.

ونظم عائلات الأسرى الإسرائيليين، مظاهرة مساء اليوم، وقالوا في بيان صادر عنهم اليوم السبت " إنهم يطالبون بصفقة تبادل تضمن إعادة جميع المختطفين من غزة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.