الأربعاء 01 يناير 2025
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خارج الحدود

حماس: الوسطاء في مصر وقطر يبذلون جهودا واتصالات بهدف التوصل لاتفاق

حماس تبدي استعدادها
حماس تبدي استعدادها للاتفاق، فيتو

أكد قيادي في حماس، اليوم، أن الحركة جاهزة للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع إسرائيل وفقا للبنود التي تم التوافق بشأنها وضمانات التنفيذ، مؤكدا أن الاتفاق مع الاحتلال ممكن وتحقيقه قريب.

 

حماس تعلن شروطها للاتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي

وقال القيادي فى حماس وفق ما نقلت وسائل إعلام، إن الحركة جاهزة للاتفاق وفقا للبنود التي تم التوافق بشأنها وضمانات التنفيذ، والآليات التي تم الاتفاق عليها والمتعلقة بوقف النار، وتبادل الأسرى "أحياء وجثث" من فئة المدنيين والنساء بمن فيهم المجندات، مقابل إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين.

إضافة إلى إدخال المساعدات للقطاع، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وفق جدول زمني محدد متفق عليه، وبضمان أن ينتهي بالانسحاب الكلي من قطاع غزة، ويترافق مع عودة النازحين في كل مرحلة".

 

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وأفاد القيادي فى حماس، بأن "الاتفاق ممكن وتحقيقه قريب في حال تراجعت حكومة بنيامين نتنياهو عن الشروط الجديدة، التي عطلت التوصل لاتفاق بين الطرفين".

وأشار فى ذات السياق، إلى أن "الوسطاء في مصر وقطر يبذلون جهودا واتصالات مكثفة من أجل استئناف المفاوضات غير المباشرة بين الحركة وإسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع صفقة لتبادل الأسرى".

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حماس اتفاق تبادل أسرى إسرائيل أسرى فلسطينيين غزة بنيامين نتنياهو مصر وقطر

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