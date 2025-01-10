البيت الأبيض يتهم حماس مجددا بعرقلة صفقة تبادل الأسرى

زعم المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض جون كيربي اليوم الجمعة، أن حركة حماس تعرقل مساعي الإدارة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار وصفقة تبادل مع إسرائيل.

البيت الأبيض يتهم حماس مجددا بعرقلة صفقة تبادل أسرى

وادعى كيربي إن هناك تقدما في الجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المخطوفين الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مشيرا إلى أن العمل لم يكتمل بعد، نعمل بجد على هذا الملف ونعتقد أننا أحرزنا تقدمًا، ولكن المهمة لم تنته بعد.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يشارك شخصيا في العملية وتحدث مع الفريق المعني بالمفاوضات، مضيفا الرئيس يشعر بضرورة ملحة للتوصل إلى اتفاق. نعتقد أن ذلك ممكن، لكنه يتطلب المزيد من العمل الجاد.

ورفض كيربي الكشف عن تفاصيل المفاوضات الجارية في الدوحة، مشيرا إلى أن ذلك قد يضر بفرص النجاح.

ومع ذلك، ألقى باللوم على حركة حماسحماس في تأخير التوصل إلى الاتفاق، زاعما: حماس تواصل التشدد على طاولة المفاوضات، العقبات التي تضعها هي السبب في عدم وجود اتفاق حتى الآن. هذا لا يعني أنه لا يمكن التغلب على هذه العقبات، ولكنه يجعل الأمر أكثر صعوبة".

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