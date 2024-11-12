رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات

قال البيت الأبيض، مساء اليوم، إن مصر وقطر جزء من المفاوضات بين حماس وإسرائيل، حول اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

البيت الأبيض يطالب بتحسين الوضع الإنساني في غزة

وتابع البيت الأبيض زاعما، أن إسرائيل اتخذت إجراءات للتعامل مع المطالب الأمريكية بشأن الوضع الإنساني في غزة.

واستطرد، ما نراه في غزة مروع لكننا نواصل المناقشات مع الإسرائيليين لتحسين الوضع الإنساني.

البيت الأبيض يؤكد أهمية دور مصر وقطر فى المفاوضات

وواصل: نعتقد أن هناك طرقا ومبادرات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل، ومصر وقطر منخرطتان بقوة في ذلك.

وجاء بيان البيت الأبيض حول الدور القطري في المفاوضات، عقب إعلان قطر تجميد دورها في المفاوضات بين الأطراف في ظل عدم التجاوب لما يتم طرحه.