أخبار مصر: 600 ألف معلم عجز المدرسين، هبوط اضطراري لطائرة بيراميدز، خطر يهدد سد النهضة، التحقيق مع هدير عبد الرازق
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
عباس شراقي يكشف عن خطر داهم يواجه سد النهضة الإثيوبي (فيديو)
أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن هناك نوعين من الزلازل منها المصاحبة للتصدعات والفوالق كما يحدث في أخدود إثيوبيا الرئيسي (الأخدود الإفريقي العظيم)، مضيفا أن هذا الأخدود ممتد لأكثر من 6000 كيلو متر ويصل إلى خليج العقبة والسويس والبحر الميت إلى أن يصل إلى تركيا، فهذه المناطق هى مناطق زلزالية، وهى الأعلى فى تركيا.
النيابة تبدأ التحقيق اليوم مع البلوجر هدير عبد الرازق ووالدها
تبدأ النيابة العامة اليوم تحقيقاتها مع البلوجر هدير عبد الرازق ووالدها وخطيبها السابق "أوتاكا"، بعد القبض عليهم داخل شقة مستأجرة بأحد المجمعات السكنية الشهيرة في القاهرة الجديدة.
التعليم: 600 ألف معلم عجز المدرسين في المدارس
قال الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم: إن ما طرحته الوزارة على مجلس الوزراء، بشأن نظام البكالوريا المصرية هو مقترح لمنظومة نهاية التعليم ما قبل الجامعي، وقرار مجلس الوزراء كان السماح بطرحه للحوار المجتمعي والمختصين وإحالته إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.
روسيا تعلق على مشاركة السجناء في إخماد حرائق كاليفورنيا، وتحذير عاجل لسكان لوس أنجلوس
وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، استعانة السلطات الأمريكية بنزلاء السجون في إخماد حرائق الغابات بولاية كاليفورنيا بأنها "نفاق".
طائرة بيراميدز تضطر للعودة إلى أنجولا بسبب تقلبات جوية
بعد ساعات من الرعب عاشتها بعثة بيراميدز، سمحت السلطات الأنجولية للبعثة بدخول البلاد مرة أخرى بدون تأشيرة جديدة، حيث تبيت البعثة لواندا في العاصمة الأنجولية، بعد عودتها الاضطرارية، إلى أنجولا عقب سفر الطائرة الخاصة لنحو ساعتين.
لبيب يضع أحمد سليمان في موقف محرج بسبب ميشالاك
قام حسين لبيب رئيس الزمالك، وعمرو أدهم عضو المجلس، بالتواصل مع رئيس نادي أحد السعودي لقطع إعارة البولندي كونراد ميشالاك خلال يناير الجاري، حيث إن اللاعب منذ قدومه لم يقدم المستوى المنتظر منه.
9 أفراد، اختفاء عائلة جزائرية في عرض البحر
فى ظروف غامضة، اختفت عائلة جزائرية مكونة من 9 أفراد في عرض البحر، بعدما انطلقت في رحلة هجرة غير قانونية، على متن قارب يقل 18، ما جعل الجزائريون يطلقون حملة لتقصي آثارها سواء في الجزائر أو في إسبانيا.
أستاذ مناخ يكشف أسباب حرائق لوس أنجلوس
كشف الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، أسباب الحرائق التي شبت في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.
تعديل خريطة تشغيل مترو الخط الثالث لتشجيع الزمالك
أعلنت الشركة المشغلة لمترو الخط الثالث تعديل جدول تشغيل المترو، اليوم الأحد؛ لنقل مشجعي نادي الزمالك في المباراة المقررة بين الزمالك ونادي بلاك بولز في استاد القاهرة ضمن بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
هل يحضر رئيس كوريا الجنوبية الجلسة الأولى لمحاكمة عزله؟
لن يحضر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول جلسة الاستماع الأولى في محاكمة عزله التي تبدأ الثلاثاء في مقر المحكمة الدستورية، حسبما أعلن الأحد أحد محاميه، مشيرا إلى مخاوف متصلة بـ"الأمن".
اليوم، مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل معرض القاهرة للكتاب في دورته الـ 56
ينطلق اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي الخاص بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، الساعة 10:30 صباحًا.
طالبوا بإنهاء دعم الوقود، الشرطة الهولندية تعتقل 700 متظاهر
أفادت الشرطة الهولندية، بأن أكثر من 700 من نشطاء المناخ اعتقلوا أمس السبت، خلال مظاهرة على طريق سريع بالقرب من لاهاي، حيث أغلقوا الطريق ورفضوا المغادرة.
عبد الفضيل: الأهلي يحتاج 6 صفقات جديدة وكولر يأخذ بعض الأمور "بشكل شخصي"
أكد شريف عبد الفضيل، نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي يحتاج جناحين سوبر ورأس حربة ومدافع، موضحًا أن إدارة القلعة الحمراء يجب أن تتجه لضم صفقات سوبر لتدعيم صفوف الفريق.
اليوم، الحكم في استئناف البلوجر سوزي الأردنية بتهمة سب والدها على الهواء
تنظر اليوم الأحد محكمة مستأنف شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، المعارضة الاستئنافية المقدمة من البلوجر سوزي الأردنية على حكم حبسها عامين، وذلك على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء.
فشلت في الإقلاع، ركاب يفرون من طائرة أمريكية وسط حالة هلع
في حادثة مثيرة، اضطر أكثر من 200 راكب لمغادرة طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية عبر الشرائح القابلة للنفخ، بعد أن تسبب خلل في المحرك في إلغاء الإقلاع، مما أدى إلى حالة من الهلع.
أسعار الذهب اليوم الأحد 2025.1.12
تنشر بوابة فيتو أسعار الذهب اليوم الأحد 12 يناير 2025 بالأسواق المحلية ووفقًا لآخر تحديث لها.
قائد الحرس الثوري الإيراني: قادرون على مواجهة أعدائنا باقتدار وحزم
وجه القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، رسائل إلى من سماهم "أعداء إيران" مؤكدا أن بلاده مستعدة لمواجهة أي تهديد.
مصرع وإصابة 70 شخصًا في انفجار محطة لتعبئة الغاز وسط اليمن (فيديو)
أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة البيضاء اليمنية بسقوط أكثر من 70 شخصا بين قتيل وجريح اليوم الأحد، إثر انفجار محطة لتعبئة الغاز في المحافظة الواقعة وسط اليمن.
نجم الأهلي: هذه فرصة إمام عاشور ليكون رقم واحد في مصر
تحدث هشام حنفي نجم الأهلي السابق، عن فوز المارد الأحمر على ستاد أبيدجان ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
مبعوث ترامب يبلغ نتنياهو بموعد إنهاء الاتفاق مع حماس
أبلغ المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع أن ترامب يريد أن يتم الانتهاء من الصفقة الإسرائيلية مع حركة حماس الفلسطينية بحلول يوم تنصيبه، 20 يناير.
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