أخبار مصر: 600 ألف معلم عجز المدرسين، هبوط اضطراري لطائرة بيراميدز، خطر يهدد سد النهضة، التحقيق مع هدير عبد الرازق

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن هناك نوعين من الزلازل منها المصاحبة للتصدعات والفوالق كما يحدث في أخدود إثيوبيا الرئيسي (الأخدود الإفريقي العظيم)، مضيفا أن هذا الأخدود ممتد لأكثر من 6000 كيلو متر ويصل إلى خليج العقبة والسويس والبحر الميت إلى أن يصل إلى تركيا، فهذه المناطق هى مناطق زلزالية، وهى الأعلى فى تركيا.

تبدأ النيابة العامة اليوم تحقيقاتها مع البلوجر هدير عبد الرازق ووالدها وخطيبها السابق "أوتاكا"، بعد القبض عليهم داخل شقة مستأجرة بأحد المجمعات السكنية الشهيرة في القاهرة الجديدة.

قال الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم: إن ما طرحته الوزارة على مجلس الوزراء، بشأن نظام البكالوريا المصرية هو مقترح لمنظومة نهاية التعليم ما قبل الجامعي، وقرار مجلس الوزراء كان السماح بطرحه للحوار المجتمعي والمختصين وإحالته إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، استعانة السلطات الأمريكية بنزلاء السجون في إخماد حرائق الغابات بولاية كاليفورنيا بأنها "نفاق".

بعد ساعات من الرعب عاشتها بعثة بيراميدز، سمحت السلطات الأنجولية للبعثة بدخول البلاد مرة أخرى بدون تأشيرة جديدة، حيث تبيت البعثة لواندا في العاصمة الأنجولية، بعد عودتها الاضطرارية، إلى أنجولا عقب سفر الطائرة الخاصة لنحو ساعتين.

قام حسين لبيب رئيس الزمالك، وعمرو أدهم عضو المجلس، بالتواصل مع رئيس نادي أحد السعودي لقطع إعارة البولندي كونراد ميشالاك خلال يناير الجاري، حيث إن اللاعب منذ قدومه لم يقدم المستوى المنتظر منه.

فى ظروف غامضة، اختفت عائلة جزائرية مكونة من 9 أفراد في عرض البحر، بعدما انطلقت في رحلة هجرة غير قانونية، على متن قارب يقل 18، ما جعل الجزائريون يطلقون حملة لتقصي آثارها سواء في الجزائر أو في إسبانيا.

كشف الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، أسباب الحرائق التي شبت في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

أعلنت الشركة المشغلة لمترو الخط الثالث تعديل جدول تشغيل المترو، اليوم الأحد؛ لنقل مشجعي نادي الزمالك في المباراة المقررة بين الزمالك ونادي بلاك بولز في استاد القاهرة ضمن بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

لن يحضر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول جلسة الاستماع الأولى في محاكمة عزله التي تبدأ الثلاثاء في مقر المحكمة الدستورية، حسبما أعلن الأحد أحد محاميه، مشيرا إلى مخاوف متصلة بـ"الأمن".

ينطلق اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي الخاص بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، الساعة 10:30 صباحًا.

أفادت الشرطة الهولندية، بأن أكثر من 700 من نشطاء المناخ اعتقلوا أمس السبت، خلال مظاهرة على طريق سريع بالقرب من لاهاي، حيث أغلقوا الطريق ورفضوا المغادرة.

أكد شريف عبد الفضيل، نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي يحتاج جناحين سوبر ورأس حربة ومدافع، موضحًا أن إدارة القلعة الحمراء يجب أن تتجه لضم صفقات سوبر لتدعيم صفوف الفريق.

تنظر اليوم الأحد محكمة مستأنف شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، المعارضة الاستئنافية المقدمة من البلوجر سوزي الأردنية على حكم حبسها عامين، وذلك على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء.

في حادثة مثيرة، اضطر أكثر من 200 راكب لمغادرة طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية عبر الشرائح القابلة للنفخ، بعد أن تسبب خلل في المحرك في إلغاء الإقلاع، مما أدى إلى حالة من الهلع.

تنشر بوابة فيتو أسعار الذهب اليوم الأحد 12 يناير 2025 بالأسواق المحلية ووفقًا لآخر تحديث لها.

وجه القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، رسائل إلى من سماهم "أعداء إيران" مؤكدا أن بلاده مستعدة لمواجهة أي تهديد.

أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة البيضاء اليمنية بسقوط أكثر من 70 شخصا بين قتيل وجريح اليوم الأحد، إثر انفجار محطة لتعبئة الغاز في المحافظة الواقعة وسط اليمن.

تحدث هشام حنفي نجم الأهلي السابق، عن فوز المارد الأحمر على ستاد أبيدجان ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

أبلغ المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع أن ترامب يريد أن يتم الانتهاء من الصفقة الإسرائيلية مع حركة حماس الفلسطينية بحلول يوم تنصيبه، 20 يناير.

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