الأحد 12 يناير 2025
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فشلت في الإقلاع، ركاب يفرون من طائرة أمريكية وسط حالة هلع

ركاب يفرون من طائرة
ركاب يفرون من طائرة أمريكية، فيتو

في حادثة مثيرة، اضطر أكثر من 200 راكب لمغادرة  طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية عبر الشرائح القابلة للنفخ، بعد أن تسبب خلل في المحرك في إلغاء الإقلاع، مما أدى إلى حالة من الهلع.

وأسفرت العملية عن إصابة 4 ركاب، تم نقل بعضهم إلى المستشفى بينما تلقى الآخرون العلاج في موقع الحادث.

وبحسب تقارير نشرتها صحيفة "مترو" البريطانية وقع الحادث في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي في ولاية جورجيا الأمريكية.

واستخدم طاقم الطائرة 5 شرائح طوارئ (مزالق) لإخلاء الركاب من طائرة "بوينغ 757-300"، الذين شوهدوا في مقاطع الفيديو والصور وهم يهبطون عبر الشرائح ويركضون عبر الثلوج على المدرج.

من جانبها، أكدت شركة "دلتا إيرلاينز" في بيان لها أن طاقم الطائرة اتبع الإجراءات المعتمدة بعد تلقي إشعار بوجود مشكلة في المحرك، ما دفعهم لإلغاء الإقلاع، وذكرت الشركة أنه تم نقل أحد الركاب إلى المستشفى بعد إصابته، بينما تم علاج الركاب الآخرين في موقع الحادث.

وأضاف البيان أن: "سلامة موظفينا وعملائنا تأتي في المقام الأول، ونحن نعتذر عن هذه التجربة لركابنا. نحن نركز الآن على تلبية احتياجاتهم العاجلة وضمان وصولهم إلى وجهاتهم بأمان".

وبحسب بيانات تتبع الرحلات الجوية، توقفت الطائرة في منتصف المدرج بعد أن كانت تسير بسرعة 100 ميل في الساعة عندما تم إلغاء الإقلاع. ووفقًا لأحد الركاب، فإن المحرك اشتعلت فيه النيران خلال محاولة الإقلاع، وانزلقت الطائرة على المدرج.

وقالت الراكبة أليسون ويد في فيديو نشرته: "هناك دخان يتصاعد من المحرك"، وأضافت: "هذا أمر جنوني، ونحن جميعًا هنا في أتلانتا، نقف في الثلج".

من ناحية أخرى، كانت أتلانتا تحت تحذير من عاصفة ثلجية حتى صباح أمس السبت، مما أدى إلى إغلاق المطار بعد ظهر الجمعة، ما تسبب في تأخير أو إلغاء مئات الرحلات الجوية.

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دلتا ايرلاينز طائرة مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا ولاية جورجيا

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