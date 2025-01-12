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حوادث

النيابة تبدأ التحقيق اليوم مع البلوجر هدير عبد الرازق ووالدها

هدير عبد الرازق،
هدير عبد الرازق، فيتو

تبدأ النيابة العامة اليوم تحقيقاتها مع البلوجر هدير عبد الرازق ووالدها وخطيبها السابق "أوتاكا"، بعد القبض عليهم داخل شقة مستأجرة بأحد المجمعات السكنية الشهيرة في القاهرة الجديدة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على البلوجر الشهيرة هدير عبد الرازق ووالدها، وشاب داخل كمبوند سكنى بالقاهرة الجديدة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة؛ إخطارا من شرطة النجدة مفادها تلقي بلاغ يفيد باحتجاز شاب داخل شقة سكنية في إحدى المجمعات السكنية الشهيرة بالقاهرة الجديدة، وبالانتقال والفحص تبين وجود هدير عبد الرازق ووالدها والشاب المبلغ داخل شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

ووفق التحريات أدعت البلوجر هدير عبد الرازق أن الشاب التقط لها فيديوهات مخلة دون معرفتها، وأنه هددها بنشر هذه الفيديوهات الخادشة عبر شبكة الإنترنت وتحديدا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى الشاب التهم الموجهة له من البلوجر، مشيرا إلى أنه تجمعه بها علاقة منذ فترة.

ومن المقرر ومنذ أن تفصل محكمة مستأنف المحكمة الاقتصادية، في استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها لمدة سنة، على خلفية اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء، في جلسة 4 فبراير المقبل.

وكانت المحكمة الاقتصادية، قد قضت بمعاقبة البلوجر "هدير عبد الرازق"، بالحبس سنة وكفالة 5000 جنيه لإيقاف التنفيذ، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، وهدم قيم المجتمع الأسرية، ونشر الفسق والفجور.

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