الأحد 12 يناير 2025
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خارج الحدود

طالبوا بإنهاء دعم الوقود، الشرطة الهولندية تعتقل 700 متظاهر

الشرطة الهولندية،
الشرطة الهولندية، فيتو

هولندا ، أفادت الشرطة الهولندية، بأن أكثر من 700 من نشطاء المناخ اعتقلوا أمس السبت، خلال مظاهرة على طريق سريع بالقرب من لاهاي، حيث أغلقوا الطريق ورفضوا المغادرة.


ومن بين المعتقلين، واجه 12 فردا تهما تتعلق بارتكاب جرائم جنائية مثل التحريض على الفتنة والاعتداء واقتيدوا إلى مراكز الشرطة.


وتم نقل المتظاهرين المتبقين إلى خارج المدينة بالحافلة وأفرج عنهم في وقت لاحق من اليوم.

وأفادت تقارير وسائل الإعلام الهولندية، بأن المتظاهرين كانوا يطالبون بإنهاء دعم الوقود الأحفوري الموجه لشركات النفط والغاز الطبيعي والفحم.

وقام بعضهم بتقييد أنفسهم بالأغلال على الطريق، الأمر الذي أدى إلى تعطيل حركة المرور لساعات. واستخدمت الشرطة في النهاية خراطيم المياه لتفريق الحشد وإفساح الطريق.

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هولندا الشرطة الهولندية نشطاء المناخ لاهاي دعم الوقود الاحفوري شركات النفط الغاز الطبيعي

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