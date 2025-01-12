نجم الأهلي: هذه فرصة إمام عاشور ليكون رقم واحد في مصر

إمام عاشور، تحدث هشام حنفي نجم الأهلي السابق، عن فوز المارد الأحمر على ستاد أبيدجان ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقال هشام حنفي في تصريحات تليفزيونية: "إمام عاشور قدم مباراة كبيرة ونال إشادة واسعة من الجماهير، وأتمنى عودته للمنتخب مجددًا لأن قميص منتخب مصر يضيف لأي لاعب".

وأضاف:"إمام عاشور لو ركز في الملعب فقط سيكون رقم 1 في مصر".

وسام أبو علي، فيتو

وسام أبو علي أفضل لاعبي الأهلي

وأكمل: "وسام أبو علي أفضل لاعب في المباراة ويقدم مستويات مميزة مع الأهلي".

واختتم حديثه قائلًا: "تغييرات كولر غيرت شكل الأهلي في الشوط الثاني ويجب الإشادة به، طريقة اللعب التي خاض بها الأهلي مباراة سموحة تناسب إمكانيات الأحمر في الوقت الحالي من وجهة نظري".

إمام عاشور يعلق على هاتريك ستاد أبيدجان

وعلق إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، على الفوز أمام إستاد أبيدجان بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي"، في ساحل العاج، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووجه إمام عاشور رسالة لجماهير الأهلي بعد إحرازه هاتريك في المباراة قائلا: “مبروك للاعبين والجماهير وأعدكم بالفوز بالبطولة”.

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