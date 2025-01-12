الأحد 12 يناير 2025
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خارج الحدود

قائد الحرس الثوري الإيراني: قادرون على مواجهة أعدائنا باقتدار وحزم

قائد الحرس الثوري،
قائد الحرس الثوري، فيتو

وجه القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، رسائل إلى من سماهم "أعداء إيران" مؤكدا أن بلاده مستعدة لمواجهة أي تهديد.

وصرح سلامي، على هامش تفقده مدينة الصواريخ التابعة للحرس الثوري، بأن "صواريخ القوات المسلحة الإيرانية تواكب يوميا التقدم التقني كما ونوعا، ومن حيث التصميم والأداء".

وقال سلامي: "يتعين على العدو أن يدرك بأن الإرادة السياسية لإيران في مواجهة هيمنة وطموحات وتهديدات أعدائها، هي إرادة قاطعة لا تشوبها أي ثغرات، كما أن قادتنا ومقاتلينا يتمتعون بإرادة تامة"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضاف سلامي: "ربما يزعم العدو بأن قدرتنا الإنتاجية قد توقفت، لكن يجب أن يعلم بأن منحى تعاظم اقتدارنا الصاروخية هو الأكثر تقدما، وصواريخنا تتطور يوميا من حيث الأداء والتصميم" مشددا على أن "الشعب الإيراني يستطيع مواجهة أعدائه بكل اقتدار وحزم" وفق تعبيره.

وأكد قائد الحرس الثوري: "لم نعوّل إطلاقا على أي قوة خارج حدودنا الوطنية للدفاع عن استقلالنا وهويتنا ومكانتنا وسيادتنا"، مشددا على أن "الاكتفاء الذاتي هو جوهر عقيدتنا على المستوى الاستراتيجي والعملياتي والتكتيكي" بحسب قوله.

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