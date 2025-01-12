اليوم، مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل معرض القاهرة للكتاب في دورته الـ 56

ينطلق اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي الخاص بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، الساعة 10:30 صباحًا.

المؤتمر الصحفي لمعرض الكتاب



ويتضمن المؤتمر



- الإعلان لأول مرة عن "ضيفي شرف" المعرض لدورتي 2026 و2027.

- إطلاق "مبادرة جديدة" ضمن فعاليات المعرض.



معرض القاهرة للكتاب 2025



ومن المقرر أن تحل سلطنة عمان ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب 2025، ووقع الاختيار على اسم العالم والمفكر الدكتور أحمد مستجير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب، والكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.



وحددت وزارة الثقافة موعد افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب يوم 23 يناير لعام 2025 فى تمام الساعة 10 صباحًا، على أن يقتصر دخول المعرض على أصحاب الدعوات الخاصة، فيما يفتح المعرض أبوابه للجمهور يوم الجمعة 24 يناير، وحتى 5 فبراير 2025.

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