الأحد 12 يناير 2025
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خارج الحدود

مبعوث ترامب يبلغ نتنياهو بموعد إنهاء الاتفاق مع حماس

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو

أبلغ المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع أن ترامب يريد أن يتم الانتهاء من الصفقة الإسرائيلية مع حركة حماس الفلسطينية بحلول يوم تنصيبه، 20 يناير.

 

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن مسئول إسرائيلي قال إن إسرائيل وحماس أحرزتا تقدمًا في المفاوضات في الأيام الأخيرة، لكن القضايا الخلافية لا تزال قائمة.

وأشار مسئول إسرائيلي آخر إلى أنه سيكون من الصعب إبرام صفقة بحلول موعد تولي ترامب، رغم أنه اعترف بإمكانية ذلك.

وبحسب التقارير، فإنه في حال إبرام الصفقة، يمكن تسليم 33 رهينة لإسرائيل في المرحلة الأولى، في حين أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيستمر من ستة إلى سبعة أسابيع. ومن جانبها، يجب على إسرائيل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.


أصدر وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الجمعة الماضي تعليمات للجيش بتقديم خطة لتدمير حماس بالكامل في قطاع غزة إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين بحلول تنصيب ترامب.

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