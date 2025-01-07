أخبار الحوادث اليوم، إيقاف فردى شرطة عن العمل وإحالة ضابطين للتحقيق، الداخلية تشارك النزلاء المسيحيين الاحتفال بعيد الميلاد، قبل الاستئناف غدا، ننشر قائمة مسروقات شاليمار الشربتلي

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.



صرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية، بصدور قرار بإيقاف فردى أمن بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة عن العمل، وإحالتهما وضابطين إلى التحقيق، لتجاوزهم مع بعض المواطنين أثناء فض مشاجرة.

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله عبر المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام رجال الشرطة بقتل المواطنين بمحافظات الصعيد.

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام ضابط شرطة بالحصول على مبلغ مالى من أحد الأشخاص، وذلك نظير عدم تحرير مخالفة مرورية حياله.

أقدم 4 طلاب على استدراج زميلهم والتعدي عليه وتصويره داخل إحدى المدارس بمنطقة الدرب الأحمر.

تمكن قطاع الأمن العام ، من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته أكثر من 2 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.



ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين بالاعتداء على ممرض داخل مستشفى حكومي بالتبين.

شهدت منطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية انهيار عقار وسقوط أجزاء من آخر بدون خسائر أو إصابات بشرية فى الأرواح.

استقبل قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، عددًا من رجال الدين المسيحي بمراكز الإصلاح والتأهيل لإقامة قداس عيد الميلاد بدور العبادة التى تم إنشاؤها بداخل تلك المراكز بمشاركة النزلاء المسيحيين فى أجواء روحانية تعكس قيم المحبة والتسامح.

تنظر غدا الأربعاء محكمة جنح الجيزة جلسة استئناف المخرج عمر زهران، على حكم حبسه عامين مع الشغل والنفاذ، بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.

أدلى عاطلان متهمان بقتل شاب بسبب خلاف حول ثمن هاتف، سرقه المجني عليه من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة المرج باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية.

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