ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين بالاعتداء على ممرض داخل مستشفى حكومي بالتبين.

القبض على المتهمين بالاعتداء على ممرض داخل مستشفى حكومي بالتبين

تابعت أجهزة وزارة الداخلية ، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا اعتداء مجموعة من الأشخاص على ممرض بإحدى المستشفيات بالقاهرة.

الاعتداء على ممرض داخل مستشفى حكومي بالتبين

وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة التبين بلاغًا من ممرض بإحدى المستشفيات بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالضرب والسب دون إحداث إصابات بمشاركة عدد من أقاربه حال ترددهم على المستشفى "جهة عمله" لتوقيع الكشف الطبى على نجلته.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (5 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم)، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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