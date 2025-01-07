مصدر أمني يكشف حقيقة حصول ضابط على أموال مقابل عدم تحرير مخالفة مرورية

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى، بشأن قيام ضابط شرطة بالحصول على مبلغ مالى من أحد الأشخاص، وذلك نظير عدم تحرير مخالفة مرورية حياله.

حقيقة حصول ضابط على أموال مقابل عدم تحرير مخالفات

وأكد المصدر الأمنى؛ أن مقطع الفيديو المشار إليه "قديم" سبق تداوله خلال عام 2015، وتم فحصه فى حينه، وتبين أن مرتكب الواقعة أحد أفراد الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حياله وإنهاء خدمته آنذاك فى إطار ثوابت الوزارة.

وتابع: إن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية بإعادة نشر فيديوهات "قديمة" والإدعاء بكونها حديثة لمحاولة النيل من حالة الإستقرار التى تنعم بها البلاد، وهو ما يعيه الشعب المصرى.

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