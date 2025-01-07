الثلاثاء 07 يناير 2025
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حوادث

تحرير 37 ألفا و442 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

تحرير 37 ألفا و442
تحرير 37 ألفا و442 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تحرير 37 ألفا و442 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

 

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 37 ألفا و442  مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 22 ألفا و527 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و614 مخالفة السير بدون تراخيص، و11 مخالفة موقف عشوائي، و1204 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و10 مخالفات لشروط التراخيص و69 مخالفة دراجة نارية.

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وتم اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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