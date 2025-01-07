انهيار عقار وسقوط أجزاء من آخر بمنطقة العطارين في الإسكندرية دون خسائر بشرية

شهدت منطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية انهيار عقار وسقوط أجزاء من آخر بدون خسائر أو إصابات بشرية فى الأرواح.

وكان قد تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية وحى وسط بلاغا يفيد بسقوط عقار خال من السكان بدون إصابات أو خسائر 82 شارع الجوهر من العطارين دون وجود اى إصابات بشرية فى الأرواح.

وتبين بالمعاينة بأن العقار مكون من أرضي وثلاثة أدوار علوية، وصادر له قرار هدم رقم 54 لسنة 2024، وتم إبلاغ المالك بسرعة تنفيذ القرار بسبب الخطورة الداهمة علي الأرواح مع تحميله المسئولية الكاملة





كما تبين أيضا سقوط أجزاء من العقار رقم 81 الجوهر من العطارين، واتضح بالمعاينة في وجود قسم العطارين أن العقار مكون من أرضي وسبعة أدوار علوية، كما اتضح سقوط أجزاء من الدور الأول وهو كل الشرفة وسقوط 2 شرفة العقار والصالة بالدور الثاني، وسقوط الشرفة والشباك بالدور الثالث، وحدوث شرخ كبير بالدور الرابع.

هذا وقد تم عمل محضر إخلاء للسكان دون المنقولات بقسم العطارين،وتم التنبه علي السكان بالإخلاء من قبل قسم العطارين، كما تم قطع الغاز وجار المتابعة.

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