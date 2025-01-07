حملة مرورية بالشرقية تضبط 27 توك توك وتسحب 695 رخصة قيادة وتسيير
شنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، عدة حملات مرورية استهدفت كافة المخالفات بمنطقة فاقوس.
حملة مرورية فى الشرقية تضبط 27 توك توك وسحب 695 رخصة قيادة وتسيير
وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط وحجز (27 مركبة توك توك "بدون لوحات وتراخيص"– 41 سيارة "إنتهاء رخصة تسيير، بدون لوحات"- 98 دراجة نارية "بدون لوحات" – سحب 695 رخصة قيادة وتسيير- تحرير 243 مخالفة متنوعة).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا