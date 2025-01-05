المتهمان بقتل شاب بسبب سيجارة حشيش في روض الفرج يمثلان الجريمة

اصطحب فريق من نيابة شمال القاهرة الكلية عاطلين متهمين بقتل آخر بسبب خلافات بينهما حول سيجارة تحتوي على مواد مخدرة بدائرة قسم شرطة روض الفرج، الي مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية.

تلقت مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين 3 شباب وسقوط أحدهم قتيلًا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.



وبإجراء التحريات والفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين 3 عاطلين بسبب خلافهم حول أسبقية شرب سيجارة محشوة بالحشيش المخدر، أقدم فيها اثنان منهم على طعن الثالث بسلاح أبيض فأسقطاه غارقا في دمائه.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة روض الفرج من ضبط المتهمين.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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