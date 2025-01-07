مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو قتل الشرطة لمواطنين بالصعيد

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله عبر المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام رجال الشرطة بقتل المواطنين بمحافظات الصعيد.

حقيقة فيديو قيام الشرطة بقتل المواطنين بمحافظات الصعيد

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر إجرامي - سبق اتهامه فى 37 قضية ما بين "سرقة، سُكر فى الطريق العام، تحرش، ضرب، تبديد")، وتبين قيامه بنشر تلك الإدعاءات "على خلاف الحقيقة" لغل يد الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذوى الأنشطة الجنائية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب.

وأكد المصدر أن تداول الجماعة الإرهابية لمثل تلك المقاطع يأتى فى إطار مخططاتها الآثمة لتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها.

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