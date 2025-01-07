مصدر أمني: إيقاف فردى شرطة عن العمل واحالة ضابطين للتحقيق بالقاهرة

صرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية، بصدور قرار بإيقاف فردى أمن بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة عن العمل، وإحالتهما وضابطين إلى التحقيق، لتجاوزهم مع بعض المواطنين أثناء فض مشاجرة.

إيقاف فردى شرطة عن العمل وإحالة ضابطين للتحقيق

وأوضح المصدر، بأن القرار جاء فى أعقاب فحص الواقعة، ورصد تجاوز مع بعض المواطنين أثناء السيطرة على مشاجرة.

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