ماطل في رد المال فقتلناه، اعترافات صادمة للمتهمين بقتل شاب بسبب هاتف بالمرج

أدلى عاطلان متهمان بقتل شاب بسبب خلاف حول ثمن هاتف، سرقه المجني عليه من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة المرج باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية.

وقال المتهم الأول إنه قبل الواقعة بشهر كان يسير في الشارع بمنطقة المرج، فشاهد المجني عليه والأهالي يقومون بضربه ضرب مبرح، ويتهمونه بأنه سرق هاتف محمول يخص أحد الأشخاص بالمنطقة.

وأضاف المتهم أنه أشفق على المجني عليه وتدخل لفض التشاجر وانتزعه من بين يدي الأهالي، فرفضوا تركه حتي يدفع ثمن الهاتف المحمول، مشيرا إلى أنه في سبيل خلاص المجني عليه من الضرب دفع له المبلغ



وأشار المتهم إلى أن المجني عليه شكره وقت الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي الذي دفعه له في غضون أسبوع إلا أنه ماطل ومر شهر على ذلك، وفي كل مرة يتحجج المجني عليه للتهرب من رد المبلغ المالي.

وأوضح المتهم أنه يوم الواقعة استعان بأحد أقاربه ثم توجه إلى منزل المجني عليه لطلب المبلغ المالي والتحدث معه إلا أنه رفض الرد عليهما أو فتح الباب فكسرا باب شقته بأجنة كانت معهم ثم اقتحما شقته ودخلا عليه عنوة.

وأضاف المتهم أنه سحبا المجني عليه إلى الشارع ثم انهالا عليه ضربا في مكان بجسده، وطعنه المتهم الثاني طعنات وفي هذا الوقت تجمع الأهالي وانتزعوه من أيديهم ولكنه كان يحتضر ومات بين أيديهم.



وتبين أن الجثة لشاب في العقد الرابع من العمر ولقى مصرعه نتيجة إصابته بطعنة نافذة بالقلب والرقبة فضلا عن العثور على كدمات وسحجات في الجثة.



كانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين وعاطل وإصابة الأخير بطعنات في الصدر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.



وبالفحص والتحري تبين أن المجني عليه كان قد سرق في وقت سابق هاتف محمول في أحد الشوارع حيث أنه يزاول نشاط سرقة الهواتف وذلك لشراء مخدر الآيس.



وأضافت التحريات أن الأهالي تمكنوا من الإمساك بالمجني عليه حال سرقته الهاتف من أحد الشباب في منطقة المرج وأنهالوا عليه ضربا، فتدخل أحد المتهمين للزود عنهم ودفع ثمن الهاتف لصاحبه وأخذ الأول وساروا في طريقهم بعد أن تعهد برد المبلغ.



وأشارت التحريات إلى أن المجني عليه لم يرد المبلغ فذهب إليه المتهم الرئيسي وبصحبته أحد أقاربه واقتحموا منزل الأول وأخذوه إلى الشارع وضربوه ثم طعنوه بسلاح أبيض فسقط غارقا في دمائه.

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