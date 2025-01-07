أقدم 4 طلاب على استدراج زميلهم والتعدي عليه وتصويره داخل إحدى المدارس بمنطقة الدرب الأحمر.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو يتضمن قيام مجموعة من الطلاب بإحدى المدارس بالقاهرة بالتعدي على أحد زملائهم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.

4 طلاب يصورون زميلهم أثناء تعديهم عليه داخل مدرسة بالدرب الأحمر

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 طلاب "أحدهم مُصاب بكدمة") وبمواجهتهم أقروا باستدراج زميلهم (طالب بذات المدرسة - مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة) والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات متفرقة بالجسم، وتصويره ونشر المقطع، لحدوث مشادة كلامية بينهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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