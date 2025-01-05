أخبار مصر: وباء جديد في 2025، تفاصيل وفاة سيدة بسبب لولب، صفقة تبادلية بين الشمال القطري والأهلي، تحذير من استخدام حقنة البرد

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

حذرت الصين من انتشار وباء جديد لديها يمكن أن يهدد العالم بعد جائحة فيروس كورونا التي ظهرت في 2020 مع بداية العام في ذلك الوقت مشيرة إلى أن الفيروس الجديد تسبب في إصابة آلاف المواطنين لديها بالالتهاب الرئوي وليس له علاج.

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 61 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

حلم لم يكن بالحسبان أن يغيبها عن العالم أيامًا، وأمنية مهدت الطريق للرحيل سريعًا، وخطوات ظنت أنها ستنتهي في غضون دقائق إلا أنها تحولت إلى مأساة تسببت في مغادرتها الحياة من دون إنذار مُسبق أو حتى وداع خاطف.

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا" أمس السبت من أن عملياتها قد تتعرض للشلل مع اقتراب سريان القرار الإسرائيلي بحظر عملياتها المتوقع بنهاية شهر يناير الجاري.

حدد قانون رعاية المريض النفسي ضوابط دخول المرضى النفسيين للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية،والحالات التي يجوز فيها إدخال المريض النفسي المصحات دون الحصول على موافقته، متى كان ذلك لازمًا لمنع حدوث تدهور وشيك للحالة النفسية أو الجسدية للمريض من شأنها أن تعرض حياته أو صحته أو حياة وصحة الآخرين.

قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن بعض السوريين الذين نزحوا إلى ألمانيا، وعددهم يقترب من المليون، ربما سيتعين عليهم العودة إلى وطنهم في ظل ظروف معينة.

طالب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، إدارة النادي بسرعة صرف مستحقات اللاعبين؛ من أجل التركيز الكامل في المرحلة المقبلة في المباريات المحلية والقارية.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الأحد، أن الوزير أنتوني بلينكن ناقش مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، جهود وقف إطلاق النار بغزة.

تناقش اليوم الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مقدم من النائبة نهى أحمد زكي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد.

واصل الإعلام الإسرائيلي الحديث عن صفقة تبادل الأسرى التي قال إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعمل على تعطيلها؛ خوفا على مصالحه الخاصة، مؤكدا عدم وجود مؤشرات على إمكانية استسلام المقاومة.

كشف مسئولو نادي الشمال القطري، حقيقة الدخول في مفاوضات مع الأهلي؛ لإبرام صفقة تبادلية بين الناديين بحصول الأهلي على خدمات بغداد بونجاح على سبيل الإعارة وحصول الشمال القطري على خدمات أكرم توفيق بيع نهائي.

أفادت قناة "TSN" التلفزيونية الأوكرانية، صباح اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات في مقاطعتي خميلنيتسكي وتشيرنيهيف في أوكرانيا وسط انطلاق صفارات الإنذار تحذيرا من غارة جوية.

تسدل محكمة محكمة جنايات المحلة الدائرة الأولى برئاسة المستشار السيد شكر وعضوية المستشارين محمد الغريب ومحمد صلاح وحسام عبد الباسط رفعت اليوم الأحد الستار على محاكمة سفاح الغربية المتهم بقتل 5 سيدات للنطق بالحكم.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار وسماع دوي انفجارات متتالية وسط إسرائيل.

أكدت وزارة الصحة إن استخدام الخلطة السحرية "حقنة البرد" في علاج نزلات البرد، يسبب الوفاة لعدد من الفئات منهم أصحاب أمراض السكر والقلب والربو والكبد وارتفاع ضغط الدم.

تحدث هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، عن خسارة الأحمر أمام شباب بلوزداد في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قال الدكتور مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية: "قطاع غزة قبل السابع من أكتوبر كان مُحاصرًا من البر والجو والبحر منذ عام 2006، وبالتحديد من فوز حركة حماس في الانتخابات، وبعد ذلك قامت بخطف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، ومنذ هذه اللحظة تحول قطاع غزة لأكبر سجن مفتوح في العالم.

قال الفنان محمد سعد: أتمنى أن يكون فيلم "الدشاش" خطوة في الطريق الصحيح في انتقاء الأعمال وجودتها وتلبية طلبات الجمهور.

يستهدف قانون رعاية المسنين، ضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية ليمنحهم بذلك الكثير من الحقوق والامتيازات وعلى رأسها رعايتهم داخل مقرات الاحتجاز.

على أحد سفوح جبل قاسيون الذي يشرف على مدينة دمشق، توجد شبكة أنفاق تربط المجمع العسكري للحرس الجمهوري الذي كان مكلفا الدفاع عن العاصمة السورية، بالقصر الرئاسي، حسبما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس" الذي تمكن من دخول الموقع، السبت.

قال محمد عبد الهادي الجهني: إن مسئولي نادي الزمالك لم يتواصلوا معه لقطع إعارة البولندي كونراد ميشالاك.

حالة من الذهول والصدمة سيطرت على أهالي قرية كفر الأعصر التابعة لمركز أبو كبير لمحافظة الشرقية بعدما شاهدوا الأجهزة الأمنية تصطحب المتهم؛ لتمثيل الجريمة وإجراء المعاينة التصويرية بحضور وكيل نيابة أبو كبير، إذ لم يتوقعوا أن أحد أبناء قريتهم سيقدم على قتل شقيقه وأبنائه بهذه الوحشية.

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