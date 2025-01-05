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كان نفسها تخلف طفل، التفاصيل الكاملة لوفاة سيدة بسبب اللولب بالمنوفية (فيديو)

المجني عليها، فيتو
المجني عليها، فيتو

حلم لم يكن بالحسبان أن يغيبها عن العالم لأيام، وأمنية مهدت الطريق للرحيل سريعًا، وخطوات ظنت أنها ستنتهى فى غضون دقائق إلا أنها تحولت لمأساة تسببت فى مغادرتها الحياة دون إنذار مُسبق أو حتى وداع خاطف.

 

بابتسامة وداع، غادرت منال السيدة الأربعينية منزلها بقرية برهيم بمحافظة المنوفية، متجهة لطبيبة نساء وتوليد بعد أن أخبرت زوجها أنها أعدت له مفاجأة وعليه أن ينتظر بعض الوقت وستخبره لاحقًا، دون أن تدرى أنه سيكون اللقاء الأخير.

حلم منال يتسبب في مأساتها

واصلت منال خطواتها تبتسم حينًا وتشرد أحيانًا أخرى لترى أمام أعينها الطفلة التي تحلم بإنجابها؛ لتكون الأم والصديقة لأشقائها الأولاد الثلاثة، بعد أن تزيل الوسيلة التي وضعتها (اللولب) لتتحقق أمنيتها التي تراودها منذ سنوات.

وصلت منال أخيرًا إلى الطبيبة وأخبرتها بما تريد وحانت اللحظة الفارقة التي سيتغير بعدها كل شيء، ومكثت قرابة الثلاثين دقيقة بين يدي الطبيبة، قبل أن تتعرض لمضاعفات تسببت فى إحداث ثقب فى الرحم والمعدة والقولون.

 

غادرت منال إلى حيث أتت لكن الأمر تغير تمامًا حيث غابت الابتسامة التى كانت تسيطر عليها قبل دقائق وشعرت بإعياء شديد غير معلوم الأسباب؛ لتسارع أسرتها فى نقلها فورًا لمستشفى منوف العام ربما تتكشف أسبابه.

محاولات من أطباء مستشفى منوف لإنقاذ الموقف

حاول الأطباء إنقاذ الموقف وقاموا بإجراء استكشاف فى البطن لمعرفة أسباب الإعياء، وجرى إجراء جراحة عاجلة لتغيير مسار البراز ثم وضعها داخل العناية المركزة لتمكث بها 20 يومًا فاقدة للوعى تمامًا.

 

على الجانب الآخر، افترش زوجها وأولادها الثلاثة الأرض بالمستشفى رافضين مغادرتها ربما يعود إليها الوعى حتى وإن كان للحظات رافضين ما يفصح به الأطباء بأن حالتها صعبة للغاية وأنها لن تفيق من غيبوبتها مرة أخرى.

 

لم تتحسن حالة منال داخل العناية المركزة وحان وقت الرحيل وأعلنوا لأسرتها صباح أمس مغادرة روحها لجسدها المُنهك بعد أن فشلت كل محاولات الأطباء لإبقائها فى سجلات الأحياء.

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قرية برهيم محافظة المنوفية المنوفية مستشفى منوف العام منوف

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