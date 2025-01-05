استغل نوم شقيقه وخنقه مع أبنائه، تفاصيل جديدة في اعترافات سفاح الشرقية

جريمة كفر الأعصر، حالة من الذهول والصدمة سيطرت على أهالي قرية كفر الأعصر التابعة لمركز أبو كبير لمحافظة الشرقية بعدما شاهدوا الأجهزة الأمنية تصطحب المتهم؛ لتمثيل الجريمة وإجراء المعاينة التصويرية بحضور وكيل نيابة أبو كبير، إذ لم يتوقعوا أن أحد أبناء قريتهم سيقدم على قتل شقيقه وأبنائه بهذه الوحشية.

مأساة دامية في الشرقية، مواطن يقتل شقيقه وأبناءه

ففي جريمة مروعة، شهدت قرية كفر الأعصر بمركز أبو كبير حادثة قتل شنيعة، حيث أقدم شخص على قتل شقيقه الأصغر وأبنائه في ظروف غامضة دفعت الجميع للتساؤل عن دوافع الجريمة.

العثور على أب وأطفاله متوفين داخل منزلهم بالشرقية

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على 3 جثث لأشخاص من عائلة واحدة داخل منزلهم بقرية الأعصر التابعة لمركز أبو كبير.

وعلى الفور، انتقلت قيادات المديرية، وبالفحص تبين العثور على جثة "بلال.ع" 40 عامًا، وأطفاله "حور" 6 سنوات و"عبد الرحمن" 4 سنوات ادعاء آثار خنق ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

جنازة ضحايا جريمة كفر الأعصر، فيتو

ووجه مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث ضم رئيس فرع البحث الجنائي بمركز أبوكبير، ورئيس المباحث بمركز شرطة أبو كبير، ورئيس المباحث الجنائية بالمديرية، لكشف غموض الحادث.

انتقال فريق من نيابة الشرقية العامة إلى موقع العثور على 3 أفراد من أسرة واحدة

فيما انتقل فريق من نيابة الشرقية العامة إلى موقع العثور على 3 أفراد من أسرة واحدة متوفين داخل منزلهم بقرية كفرالأعصر التابعة لمركز أبو كبير، وأمرت بنقل الجثث إلى المشرحة وانتداب الطب الشرعي للتشريح وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة.

وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

الزوجة اكتشفت الواقعة.. وفاة أب وطفليه داخل منزلهم بالشرقية

وكان أهالي قرية كفر الأعصر قد تفاجأوا بصراخ ربة منزل بعد عودتها من سوق القرية، إذ تفاجأت بزوجها وطفليها (جثث هامدة) داخل إحدى غرف النوم بالمنزل.

وأكدت أمام جهات التحقيق، أن هناك خلافات عائلية بين المجني عليه ( زوجها) وشقيقه ويدعى"م.ع" ويبلغ من العمر45 عاما، بسبب الخلاف على الميراث ووجهت له اتهاما بقتل زوجها وطفليها.

وأشارت إلى أن المذكورعقب ارتكابه جريمته لاذ بالفرار من القرية هو وأسرته.

عثروا عليهم متوفين بمنزلهم، تشييع جثامين أب واثنين من أبنائه في الشرقية

وشيع العشرات من أهالي مركز أبو كبير،في وقت سابق جثمان شخص وابنيه الاثنين، عقب العثور عليهم متوفين داخل منزلهم بقرية كفر الأعصر بدائرة المركز.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الضحايا، حيث خرجت الـ3 جثامين من مسجد الفقهاء حتى مثواهم الأخير في مقابر الأسرة بالقرية، وارتفعت أصوات البكاء والصراخ حزنا على ابن القرية بلال عبد المنعم، وابنته 6 سنوات، وابنه 4 سنوات.

تفاصيل جريمة هزت الشرقية

وفي التفاصيل، يوم الواقعة وتحديدا الساعة العاشرة صباحا استغل القاتل والذي يقيم بالدور العلوى في نفس المنزل مغادرة زوجة شقيقه لمنزلهم وذهابها لسوق القرية (سوق الأحد) لشراء بعض الأغراض ثم قام الجاني بالتسلل لغرفة المجنى عليه وانقض عليه وقام بخنقه بقوة حتى فارق الحياة وعندما شاهدته ابنة الضحية حور وشقيقها عبد الرحمن قام بخنقهما وإلقاء جثتيهما أسفل السرير؛ خوفا من فضح أمره، ثم لاذ بالفرار هاربا من القرية قبل ضبطه لاحقا بمعرفة رجال مباحث أبو كبير وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه وابنيه في الشرقية 15 يومًا على ذمة التحقيقات

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة أبو كبير الجزئية تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه واثنين من أبنائه خنقًا داخل منزلهم بإحدى قرى المركز 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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