الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استغل نوم شقيقه وخنقه مع أبنائه، تفاصيل جديدة في اعترافات سفاح الشرقية

ضحايا جريمة كفر الأعصر،
ضحايا جريمة كفر الأعصر، فيتو

جريمة كفر الأعصر، حالة من الذهول والصدمة سيطرت على أهالي قرية كفر الأعصر التابعة لمركز أبو كبير لمحافظة الشرقية بعدما شاهدوا الأجهزة الأمنية تصطحب المتهم؛ لتمثيل الجريمة وإجراء المعاينة التصويرية بحضور وكيل نيابة أبو كبير، إذ لم يتوقعوا أن أحد أبناء قريتهم سيقدم على قتل شقيقه وأبنائه بهذه الوحشية.

القبض على المتهم بإنهاء حياة شقيقه وأبنائه بالشرقية

مأساة دامية في الشرقية، مواطن يقتل شقيقه وأبناءه

ففي جريمة مروعة، شهدت قرية كفر الأعصر بمركز أبو كبير حادثة قتل شنيعة، حيث أقدم شخص على قتل شقيقه الأصغر وأبنائه في ظروف غامضة دفعت الجميع للتساؤل عن دوافع الجريمة.

العثور على أب وأطفاله متوفين داخل منزلهم بالشرقية

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على 3 جثث لأشخاص من عائلة واحدة داخل منزلهم بقرية الأعصر التابعة لمركز أبو كبير.

وعلى الفور، انتقلت قيادات المديرية، وبالفحص تبين العثور على جثة "بلال.ع" 40 عامًا، وأطفاله "حور" 6 سنوات و"عبد الرحمن" 4 سنوات ادعاء آثار خنق ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

جنازة ضحايا جريمة كفرالاعصر،فيتو
جنازة ضحايا جريمة كفر الأعصر، فيتو

ووجه مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث ضم رئيس فرع البحث الجنائي بمركز أبوكبير، ورئيس المباحث بمركز شرطة أبو كبير، ورئيس المباحث الجنائية بالمديرية، لكشف غموض الحادث.

انتقال فريق من نيابة الشرقية العامة إلى موقع العثور على 3 أفراد من أسرة واحدة 

فيما انتقل فريق من نيابة الشرقية العامة إلى موقع العثور على 3 أفراد من أسرة واحدة متوفين داخل منزلهم بقرية كفرالأعصر التابعة لمركز أبو كبير، وأمرت بنقل الجثث إلى المشرحة وانتداب الطب الشرعي للتشريح وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة.

وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

الزوجة اكتشفت الواقعة.. وفاة أب وطفليه داخل منزلهم بالشرقية

وكان أهالي قرية كفر الأعصر قد تفاجأوا بصراخ ربة منزل بعد عودتها من سوق القرية، إذ تفاجأت بزوجها وطفليها (جثث هامدة) داخل إحدى غرف النوم بالمنزل.

وأكدت أمام جهات التحقيق، أن هناك خلافات عائلية بين المجني عليه ( زوجها) وشقيقه ويدعى"م.ع" ويبلغ من العمر45 عاما، بسبب الخلاف على الميراث ووجهت له اتهاما بقتل زوجها وطفليها.

وأشارت إلى أن المذكورعقب ارتكابه جريمته لاذ بالفرار من القرية هو وأسرته.

عثروا عليهم متوفين بمنزلهم، تشييع جثامين أب واثنين من أبنائه في الشرقية  

وشيع العشرات من أهالي مركز أبو كبير،في وقت سابق جثمان شخص وابنيه الاثنين، عقب العثور عليهم متوفين داخل منزلهم بقرية كفر الأعصر بدائرة المركز.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الضحايا، حيث خرجت الـ3 جثامين من مسجد الفقهاء حتى مثواهم الأخير في مقابر الأسرة بالقرية، وارتفعت أصوات البكاء والصراخ حزنا على ابن القرية بلال عبد المنعم، وابنته 6 سنوات، وابنه 4 سنوات.

تفاصيل جريمة هزت الشرقية

وفي التفاصيل، يوم الواقعة وتحديدا الساعة العاشرة صباحا استغل القاتل والذي يقيم بالدور العلوى في نفس المنزل مغادرة زوجة شقيقه لمنزلهم وذهابها لسوق القرية (سوق الأحد) لشراء بعض الأغراض ثم قام الجاني بالتسلل لغرفة المجنى عليه وانقض عليه وقام بخنقه بقوة حتى فارق الحياة وعندما شاهدته ابنة الضحية حور وشقيقها عبد الرحمن قام بخنقهما وإلقاء جثتيهما أسفل السرير؛ خوفا من فضح أمره، ثم لاذ بالفرار هاربا من القرية قبل ضبطه لاحقا بمعرفة رجال مباحث أبو كبير وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه وابنيه في الشرقية 15 يومًا على ذمة التحقيقات

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة أبو كبير الجزئية تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه واثنين من أبنائه خنقًا داخل منزلهم بإحدى قرى المركز 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جريمة كفرالاعصر بالشرقية جرائم محافظة الشرقية أخبار الحوادث حوادث اليوم أخبار حوادث المحافظات اخبارمحافظة الشرقية اخ يقتل شقيقه وابنائه بالشرقية

مواد متعلقة

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات مقتل شاب في القاهرة

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن (فيديو)

سماع دوي انفجارات متتالية وسط إسرائيل

رئيس أحد السعودي: ندمت على إعارة ميشالاك للزمالك لهذا السبب

كشف هوية جثة فتاة عثر عليها في مياه ترعة بالشرقية

تفاصيل شخصية رانيا يوسف في الجزء الجديد من مسلسل موضوع عائلي

مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار في الفيوم

أخبار الاقتصاد اليوم: مفاجأة سارة للمواطنين بشأن الهواتف المستوردة.. أسعار الذهب بالصاغة خلال تعاملات السبت.. وأبرز التوقعات للعملة الخضراء في 2025
ads

الأكثر قراءة

الشمال القطري يكشف حقيقة الصفقة التبادلية مع الأهلي

خبير اقتصادي يكشف عن سيناريوهات سعر الدولار في 2025 (فيديو)

هل يمكن اختراق "إنستا باي"، وما هي علامات اختراق الهاتف؟ خبير يجيب

جروس يطالب إدارة الزمالك بحسم ملفات التجديد والمستحقات

اليوم، أولى جلسات محاكمة سيدة بتهمة النصب على شخص بمبلغ 200 مليون جنيه

واشنطن تبحث وقف إطلاق النار في غزة وتشكر القاهرة

أبرزها ليفربول ومانشستر يونايتد، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

أسعار الذهب اليوم الأحد 5 - 1- 2025

منوعات

المزيد

عروض الصوت والضوء تبهر الزائرين في معبد الكرنك (فيديو وصور)

العثور على شبكة أنفاق تربط قصر الرئاسة بمقر الحرس الجمهوري بدمشق

الإمارات تكشف حقيقة الفيديو المتداول عن تحطم إحدى طائراتها

نبات سام يودي بحياة 4 يمنيين من أسرة واحدة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت 4-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت 4-1-2025

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا

تعرف على سعر السكر اليوم السبت 4-1-2025

المزيد

انفوجراف

رسائل شيخ الأزهر خلال تقديم التهنئة للبابا تواضروس بمناسبة أعياد الميلاد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 5 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 5 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية